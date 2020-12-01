توقع أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تتأثر الإمارات بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال مصاحبا معه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، حيث يعد شهر ديسمبر آخر شهور فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكيا فى الثلث الأخير منه، وتحديدا في الثالث والعشرين من ديسمبر، ومناخيا شهر ديسمبر هو أحد أشهر الشتاء، وتنخفض معدلات الحرارة العظمي والصغرى بمقدار 3- 6 درجات عن شهر نوفمبر.

كما تتأثر خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا.

وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف.

وتشير الإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 18.0 و 21.6 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و 22 و 27 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 13 و 17 درجة مئوية.

كما تشير الاحصائيات إلى أن أعلى درجة حرارة 37.0 درجة مئوية في سويحان عام 2016 وأقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2004 والتي بلغت -0.7 درجة مئوية.

وسجلت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 20 يوم ضباب و 5 أيام ضباب خفيف،كما سجلت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 208.4 ملم على ضدنا في سنة 2006.

وسجلت أعلى متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 63 %. ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 81 % إلى 90 %ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 32 % إلى 49 %

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