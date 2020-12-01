هزاع بن زايد: ملحمة البطولة سطرتها قامات شهدائنا الشامخة

المصدر: (دبي ـ البيان)

نشر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تدوينة على حسابه في «تويتر» أكد فيها : «في #يوم_الشهيد، يوم الوفاء لتلك الدماء الطاهرة، نقف بإجلال أمام ملحمة البطولة التي سطرتها قامات شهدائنا الشامخة في سبيل عزة الوطن ورفعته ودفاعاً عن كرامته وتحقيقاً لرسالته الإنسانية الخالدة ووقوفاً مع الأشقاء وإحقاقاً للحق ونصرة للعدل.

نتوجه في #يوم_الشهيد بكل مشاعر التقدير والتوقير إلى أهل الشهداء وذويهم، إلى الآباء والأمهات والإخوة والأبناء، الذين يحملون على صدورهم الوسام الأعظم، وسام التضحية والفداء، لكي يبقى الوطن مصوناً عزيزاً شامخاً موحداً رائداً في كل الساحات والميادين».

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