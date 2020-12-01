حمدان بن زايد: فخورون بمن نذروا أنفسهم فداء لهذه الأرض الطيبة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن يوم الشهيد سيظل ذكرى غالية علينا جميعاً ومصدر فخرنا واعتزازنا بشهداء الوطن.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»، قال فيها: «سيظل يوم الشهيد ذكرى غالية علينا جميعاً ومصدر فخرنا واعتزازنا بشهداء الوطن الذين نذروا أنفسهم فداءً لهذه الأرض الطيبة والدفاع عنها، يوم نستذكر فيه تضحياتهم وبطولاتهم في ميادين العز والشرف، فاللهم اغفر لهم وارحمهم ونسأل الله أن يلهم أمهاتهم وذويهم الصبر والسلوان».

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