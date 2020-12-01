سيف بن زايد: ذكرى الشهداء ستبقى خالدةً تضيء بمعاني البذل والعطاء

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن ذكرى الشهداء ستبقى خالدةً تضيء الحياة بمعاني البذل والعطاء.. التي يسطرها الوطن بأحرفٍ من نور في ذاكرة الأجيال.. تقديراً لمن سارعوا بالتضحية بأرواحهم.. لتبقى رايات الوطن شامخةً بالعز والفخر.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه في حسابه على «تويتر»: «تحية وفاء.. لكل أسرة ارتقى منها شهيد؛ فالشهداء أبناء الجميع وفلذات أكباد الوطن بأسره.. وذكراهم ستبقى خالدةً تضيء الحياة بمعاني البذل والعطاء.. التي يسطرها الوطن بأحرفٍ من نور في ذاكرة الأجيال.. تقديراً لمن سارعوا بالتضحية بأرواحهم.. لتبقى رايات الوطن شامخةً بالعز والفخر».

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