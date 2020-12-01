منصور بن زايد: شهداؤنا سطّروا أعظم صور الشجاعة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أنّ شهداءنا الأبرار سطّروا بدمائهم الزكية أعظم صور الشجاعة والإيثار، دفاعاً عن الوطن وترابه، وصوناً لسيادته وحماية لإنجازاته، حيث دوّن سموه في حسابه الرسمي عبر «تويتر»: «في هذا اليوم الذي تحتفي فيه دولتنا، قيادة وشعباً، بقيم البطولة والتضحية والفداء، نرفع أسمى آيات الفخر تكريماً وإجلالاً إلى شُهدائنا الأبرار، الذين سطّروا بدمائهم الزكية أعظم صور الشجاعة والإيثار، دفاعاً عن الوطن وترابه، وصوناً لسيادته وحماية لإنجازاته».( أبوظبي - البيان)

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