جهات ودوائر اقتصادية تحيي يوم الشهيد

المصدر: دبي - البيان

احتفلت جهات ودوائر اقتصادية في الدولة أمس بذكرى «يوم الشهيد». وأحيت اقتصادية دبي الذكرى في مقرها الكائن بقرية الأعمال بدبي، بحضور سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي وعدد من مسؤولي الدائر . وقال القمزي: «نقف اليوم إجلالاً وتقديراً لأبناء هذا الوطن المعطاء، الذين لم يبخلوا بتقديم أرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة دولة الإمارات وأمنها، ليسطروا لنا أروع معاني الفداء والتضحية ».

ونظم سوق دبي المالي أمس احتفالية خاصة،وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «نعبر في هذه المناسبة عن فخرنا واعتزازنا بالتضحيات البطولية لشهداء الإمارات الأبطال».

كما احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بيوم الشهيد، وتم تنكيس الأعلام في الساعة الثامنة صباحاً، والوقوف دقيقة دعاء صامت ثم بعدها تم رفع علم الدولة .

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