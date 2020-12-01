عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزيري خارجية سويسرا وأفغانستان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إينياتسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات منها التعليم والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصحة والاقتصاد، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة. وتناول الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتعاون بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة إينياتسيو كاسيس.. مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وسويسرا والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه هنأ وزير الخارجية السويسري سموه بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة.. معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

أفغانستان

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، محمد حنيف أتمر وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات الصداقة وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها التعاون في المجال اللوجستي والأمن الغذائي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض سموه ووزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية جهود مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالوزير، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقتها الثنائية مع أفغانستان وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه، هنأ محمد حنيف أتمر سموه بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة ويوم الشهيد، مشيداً بالإنجازات التنموية التي حققتها دولة الإمارات والمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

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