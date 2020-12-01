«أبوظبي للخلايا الجذعية» يجري تجارب لعلاجات جديدة للسكري والتصلب

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، المركز المتخصص للرعاية الصحية، والذي يركز على العلاج بالخلايا والطب التجديدي، أنه سيجري تجارب سريرية جديدة، لتقييم علاجات مبتكرة لمرضى السكري والتصلب المتعدد في الدولة، وهما من أكبر المشكلات الصحية في الدولة. ويقود المركز تجربة «OPERA» لمرض السكري من النوع الأول، وتجربة «PHOMS» لمرض التصلب المتعدد، وستستكشف التجارب عدة بدائل علاجية لكلا المرضين، وتحلل فعالية التدخل.

وبحسب تقرير الاتحاد الدولي للسكري لعام 2019، تواجه الإمارات إحدى أعلى معدلات انتشار مرض السكري في العالم، بنسبة 16.3 في المئة، ما يعرض العديد من سكانها لخطر الإصابة بمشاكل صحية مزمنة، تتعلق بالمرض، إضافة إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، كما يبلغ معدل انتشار مرض التصلب المتعدد في الإمارات، ما يقارب 64 حالة لكل 100 ألف شخص، أي ضعف المعدل العالمي تقريباً، وفقاً لمقال بحثي نشره علماء في مدينة الشيخ خليفة الطبية عام 2019.

وقال الدكتور يندري فينتورا اختصاصي علم المناعة، المدير العام لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «تشكل المعدلات المرتفعة لمرض السكري والتصلب المتعدد، تهديداً خطيراً لجودة حياة المقيمين في الإمارات، ويعد عدد حالات الإصابة بمرض السكري، مصدر قلق حقيقي، وتتفاقم عواقبه المحتملة بسبب غياب البدائل العلاجية».

وذكر فينتورا: «ستوفر التجارب السريرية «OPERA» و«PHOMS»، رؤى جديدة لعلاج المرضين، بهدف تحسين الرعاية الصحية بالإمارات، والمساعدة على رفع مستوى الوعي، حول أهمية اتباع أسلوب حياة صحي».

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