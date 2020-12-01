منتدى تعزيز السلم يعقد ملتقاه السنوي السابع افتراضياً 7 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ورئاسة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يعقد «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، ملتقاه السنوي 7 افتراضياً؛ تحت عنوان «قيم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة» من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري في أبوظبي.

وتبحث أعمال الملتقى مخرجات معرفية وأجوبة فقهية وشرعية وفلسفية؛ لجملة من العناوين أو الموضوعات، التي تشغل الوعي الكوني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية، وتتسبب بالقلق الكبير على كل المستويات النفسية والمعنوية والمادية للأفراد والمجتمعات والدول القوية والضعيفة على حد سواء. ذلك لأن كورونا أصابت عالمنا في أخصّ خصائصه.

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