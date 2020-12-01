سفارتنا في واشنطن تحتفي باليوم الوطني الـ 49 افتراضيـاً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تحتفل سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن باليوم الوطني الـ49، افتراضياً، عبر الإنترنت.

دعوة

وقال معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، عبر فيديو قصير من واشنطن، إنه وبسبب وباء «كوفيد 19» هذا العام، ستتخذ الاحتفالية من العالم الافتراضي مساحة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، تتميز بعدد من الضيوف والفعاليات، التي ستدهش عبر الإنترنت المتابعين بأسلوب جديد عن سابقات الأعوام.

والدعوة للتسجيل عبر الموقع والانضمام للحفل متاحة أمام الجميع ليتابعوا برنامجاً افتراضياً مشوقاً يسلط الضوء على عدد هائل من الإنجازات التي تحققت خلال العام 2020 بالرغم من كل التحديات.

لقاءات

وسيتضمن البرنامج كذلك عدداً من اللقاءات من الضيوف الذين سيشكلون مفاجأة ضمن فعالية ستبدأ في الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات يوم بعد غد 2 ديسمبر.

وستتميز احتفالية هذا العام بالعيد الوطني أيضاً بعرض فيديوهات يمكن لأي شخص إرسالها بالمناسبة بمجرّد اتباع تعليمات بسيطة للتعبير عن رأيه بعيد الاتحاد الـ49.

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