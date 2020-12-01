«غرس الاتحاد» على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية

المصدر: (أبوظبي - وام)

كشفت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 للدولة عن قنوات العرض التي ستبث الاحتفال الرسمي «غرس الاتحاد» ليتابعه ملايين المشاهدين في داخل الدولة وخارجها.

وسيبث العرض الذي يقام في أبوظبي - على الهواء مباشرة من خلال القنوات المحلية المختلفة مساء يوم الأربعاء 2 ديسمبر عند الساعة 6:15 مساء، مما يتيح للجميع الاحتفال عبر الشاشات في منازلهم بأمان.

ويتضمن العرض الذي يحمل عنوان «غرس الاتحاد»، منحوتة فنية عائمة فوق سطح البحر يقام عليها العرض الرسمي مضاء بصور رقمية تستعرض فقرات مستوحاة من قصة الإمارات وقيمها العريقة.

وتتولى العديد من أهم القنوات التلفزيونية في الدولة بث الاحتفال الرسمي «غرس الاتحاد»، الذي تبلغ مدته 40 دقيقة، منها قناة أبوظبي الأولى وقناة دبي وقناة Dubai One «اللغة الإنجليزية» وقناة ماذروبومي «المالايالامية».

وبالإضافة إلى ذلك، يتم بث الاحتفال الرسمي عبر القنوات الرقمية مجاناً، والموقع الرسمي للاحتفال www.uaenationalday.ae ومنصات التواصل الاجتماعي @OfficialUAEND في كل من فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام وتويتر.

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