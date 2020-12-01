القرية العالمية تحتفل بروائع فنية وبرامج ترفيهية مميزة

المصدر: (دبي ـ البيان)

تنظم القرية العالمية ــ الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة ــ العديد من المفاجآت لضيوفها خلال أسبوع الاحتفالات باليوم الوطني التاسع والأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستشهد الاحتفالات استعراض مجموعة من الأعمال الفنية في جميع أنحائها. وسيتم خلال أيام العطلة الوطنية استعراض سبعة تصاميم فنية مميزة احتفالاً بالتنوع الثقافي للدولة وتخليداً لذكرى الاتحاد 49 عاماً.

ويستقبل جناح الإمارات الضيوف خلال إجازة اليوم الوطني بحسن الضيافة الإماراتية الأصيلة وباقة من البرامج الترفيهية والثقافية المتميزة كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة الأوبريت الملحمي الجديد «الإمارات أرض السلام» من إنتاج وتقديم شركة أورنينا لفنون الاستعراض وإخراج ناصر إبراهيم والذي يعرض على المسرح الرئيسي في القرية العالمية يوم الأربعاء 2 ديسمبر والخميس 3 ديسمبر والسبت 5 ديسمبر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز