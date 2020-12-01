«نافورة النخلة» تطلق لحناً رمزياً «حتى بلوغ السحاب» احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: (دبي ـ البيان)

تستعد «ذي بوينت»، الوجهة الأولى لنمط الحياة وتناول المأكولات في «نخلة الجميرا» للاحتفال باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات، بإطلاق أغنية حصرية للمؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش ألّفها خصيصاً لـ«نافورة النخلة» للاحتفال بروح الاتحاد.

وتبدأ العروض اليومية لـ«نافورة النخلة» من الساعة السادسة مساءً، ويمكن للزوار الشعور بالفخر من خلال مشاهدة إطلاق الأغنية المستوحاة من الحيوية العالية التي تتمتع بها دبي في تمام الساعة التاسعة مساءً ما بين 1- 3 من ديسمبر.

استُوحيت هذه الأغنية من شعار «Aim for the sky» (حتى بلوغ السحاب) الخاص بـ«نافورة النخلة»، وقد تم تأليفها خصيصاً لحاملة لقب «أكبر نافورة في العالم» وفقاً لـ«موسوعة غينيس للأرقام القياسية».

وقال إيهاب درويش، المؤلف الموسيقي الإماراتي: يشرّفني أن ألحن أغنية Aim for the Sky (حتى بلوغ السحاب) احتفالاً بحصول «نافورة النخلة» على لقب «أكبر نافورة في العالم». وبصفتي فناناً إماراتياً، أنا فخور بأن تكون سيمفونيتي الأصلية احتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة في «ذي بوينت». لقد كانت تجربة ثرية حقاً.

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