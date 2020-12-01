«ضيف الاتحاد» يكشف عن فرص للفوز بـ 49 جائزة احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق «ضيف الاتحاد»، برنامج الولاء الحائز على الجوائز التابع للاتحاد للطيران، عروضاً مذهلة لمحبي التسوّق، تشمل فرصة لدخول السحب، والفوز بجوائز قيّمة، فضلاً عن مضاعفة أميالهم المكتسبة ثلاث مرات.

واحتفالاً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، سيحظى أعضاء ضيف الاتحاد ممن يتسوقون لدى أي من شركاء البرنامج ويكسبون الأميال، على فرصة لدخول السحب للفوز بواحدة من بين 49 جائزة، تشمل تذكرتي سفر، مع العودة على متن درجة الأعمال مع الاتحاد للطيران، و500,000 ميل من أميال ضيف الاتحاد، إلى جانب العديد من قسائم التسوّق، وقسائم لحدائق ياس الترفيهية، وسيارة مؤجرة لسبعة أيام من آفيس، وتأمين على المركبة لمدة عام من شركة الوثبة للتأمين، وغيرها الكثير. وستدخل كافة المعاملات التي تتم في الفترة من 1 ولغاية 31 ديسمبر 2020، في السحب على الجوائز.

كما يمكن للأعضاء الحصول على فرصة لدخول السحب أكثر من مرة، عند كل معاملة يقومون بها باستخدام بطاقة ضيف الاتحاد فيزا المشتركة، مع أحد الشركاء الماليين الخمسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات الإسلامي، ومصرف الهلال.

وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون ضيف الاتحاد والعلامة والتسويق في مجموعة الاتحاد للطيران: «احتفاءً بهذه المناسبة الهامة، نودّ تشجيع ضيوفنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكسب أميالهم لدى شركائنا الحصريين، والاستمتاع بالمزايا الكثيرة التي يتيحها برنامج ضيف الاتحاد، بينما يقضون إجازتهم في أبوظبي. فإلى جانب السحب على الجوائز، سيتمكن أعضاء البرنامج، من مضاعفة أميالهم ثلاث مرات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز