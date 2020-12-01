الإمارات تحتفي باليوم الوطني الـ 49 غداً

المصدر: دبي - البيان

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة غداً باليوم الوطني الـ 49، وسط تدابير وقائية من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة المجتمع، وازدانت معالم الدولة احتفاء بالمناسبة.

وعلى الرغم من التحديات التي فرضها تفشي جائحة «كوفيد - 19» حول العالم، نجحت الإمارات في تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الكبرى، لا سيما في قطاعي الفضاء والطاقة كأبرز التحولات الاستراتيجية بعد إطلاق مسبار الأمل والإعلان عن أول مشروع عربي لاستكشاف القمر، في الوقت الذي أعلن رسمياً دخول الإمارات نادي الطاقة النووية مع إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى لـ "براكة" وبدء إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، فيما تم الإعلان عن اكتشاف حقول جديدة للغاز الطبيعي والنفط.

وأكدت الجهات الشرطية بالدولة، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عطلتي يوم الشهيد واليوم الوطني الـ (49)، وأهابت بضرورة الالتزام بمعايير السلامة و«التباعد الاجتماعي»، والابتعاد عن «التجمعات العائلية»، والتقيد بالتعليمات الوقائية، تجنباً لانتشار عدوى فيروس «كورونا»، كما كثفت الدوريات على الطرقات لضبط الحركة المرورية.

ودعا العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أفراد المجتمع، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على التباعد الجسدي في وسائل النقل والمواصلات العامة، وارتداء الكمامات عند التنقل، في حال تجاوز عدد الركاب أكثر من ثلاثة أشخاص، خلال عطلتي يوم الشهيد واليوم الوطني الـ (49)، مؤكداً أن اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية، يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية من فيروس «كورونا» «كوفيد 19»، موضحاً أنه سيتم التعامل مع المُخالفين لاشتراطات السلامة العامة، وفق الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، ستكثف من وجودها الميداني خلال إجازة اليوم الوطني الـ (49)، في كافة مناطق الإمارة، لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرقات، وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتوفير جميع سبل الراحة، وتقديم كافة الخدمات التي تهدف إلى تذليل العقبات، وتسهيل وصول زوار الإمارة إلى وجهتهم دون تأخير، بالإضافة إلى رصد المخالفين للإجراءات الوقائية، والتدابير الاحتياطية المعتمدة من قِبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، والهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس، وحماية جميع أفراد المجتمع، مع التأكيد أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بقرار من النائب العام، يجري تطبيقها على جميع المخالفين.

وأفاد بأنه سيتم توزيع أفراد المرور على كافة شوارع والتقاطعات في مناطق الاختصاص في منطقتي ديرة وبر دبي، والتي ستشمل شوارع الثاني من ديسمبر، وجميرا، وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز، ومنطقة (جي بي آر)، ومنطقة لامير، ولاست اكزت، وفيستفال سيتي، وشارع الخليج، وشارع الاتحاد، وشارع عمّان والمدينة الجامعية، وكذلك منطقة الرقة والمرقبات والممزر، ومنطقة الراشدية، والخوانيج، مشيراً إلى أن الدوريات ستشرف على تنظيم حركة السير والمرور، لتوفير الانسيابية في الحركة المرورية، ومنع تكدس المركبات على الطريق، وفك الاختناقات المرورية في الشوارع التي ستشهد كثافة أعداد المركبات.

وأضاف: كما أنه سيتم التركيز أيضاً على شروط ومعايير السلامة، والمخالفات المرورية التي ترتكب من قبل بعض السائقين ومستخدمي الطريق، الذين يعبّرون عن فرحتهم باليوم الوطني بصورة خاطئة وغير حضارية، تشوه المنظر العام لشوارع الإمارة، وبأساليب عدوانية، تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، حيث سيتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وناشد العميد سيف المزروعي، مستخدمي الطرق، التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، حفاظاً على سلامتهم، وتجنب ارتكاب التصرفات الخاطئة أو المسيئة، خلال الاحتفال باليوم الوطني.

كما دعت شرطة أبوظبي، الجمهور، إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كوفيد 19»، خلال عطلة اليوم الوطني الـ 49، وقضاء إجازة آمنة وسعيدة، باتباع قواعد السير والمرور، وتعليمات عناصر المرور والدوريات، أثناء مشاهدة الألعاب النارية في الطرق.

وحثت أولياء الأمور على تنبيه أبنائهم بضرورة القيادة الآمنة للدراجات النارية في البر، والالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم قيادتها بتهور، تجنباً لوقوع الحوادث.

وشددت على أهمية التزام السائقين بقواعد السير والمرور، وعدم الوقوف فوق سطح المركبة، أو الخروج من نوافذها أثناء مسيرها، ودعتهم إلى الالتزام بعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق، وحثتهم على عدم تعطيل حركة السير والمرور، أو إغلاق الطريق على الآخرين، وعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة.

وطالبت شرطة أبوظبي، السائقين والركاب، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومراعاة مسافة التباعد، وعدم تزويد السيارات بمواد الضجيج، أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك، أو زوائد تؤثر في الرؤية.

وحثت الجمهور على عدم استخدام أنواع الرش «سبريه» من قبل السائق والركاب، وعدم تغطية زجاج المركبة بالملصقات، أو وضع شمسية أمامية، ومنع تجاوز الركاب لأكثر من ثلاثة أشخاص في المركبة الواحدة. وأهابت بضرورة الالتزام بـ «التباعد الاجتماعي»، والابتعاد عن «التجمعات العائلية»، والتقيد بالتعليمات الوقائية، تجنباً لانتشار عدوى فيروس «كورونا»، مؤكدة أهمية مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة.

مراقبة

من جهته، أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أنه تم تكثيف الدوريات الأمنية لمراقبة الأوضاع الأمنية عن كثب، خلال الاحتفالات باليوم الوطني الـ 49، خاصةً في المناطق الحيوية، ومناطق الاحتفالات، فضلاً عن إطلاق 100 دورية مرورية ومدنية، لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، وتجنب الازدحام والاختناقات المرورية، وفض تجمع وتجمهر الجماهير، حفاظاً على سلامة المجتمع من خطر الإصابة بكوفيد 19.

وشدد على أنه يمنع إقامة المسيرات والتجمعات، كما يمنع تجاوز الرُكّاب لأكثر من ثلاثة أشخاص في المركبة الواحدة، والحرص على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من كوفيد 19، بارتداء الكمامات الطبيّة، والتباعد الجسدي.

وناشد اللواء علي بن علوان، أفراد الجمهور، بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، دون تعريض صحتهم لخطر الإصابة بفيروس «كورونا»، وضرورة الالتزام التام بقواعد السير والمرور، وتجنب الوقوف فوق سطح المركبة، أو الخروج من نوافذها أثناء سيرها، مع تجنب القيام بحركات استعراضية على الطرق، وتعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطريق على الآخرين، والوقوف في الأماكن غير المخصصة، وتزويد السيارات بمواد الضجيج، أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك، أو زوائد تؤثر في الرؤية، واستخدام أنواع الرش من قِبَلِ السائق والرُكّاب، وتغطية زجاج المركبة بالملصقات، أو وضع «شمسية» أمامية، كلها محظورات تعرض للمساءلة والمخالفة القانونية، وعليه، يجب تجنبها، حفاظاً على أمن وسلامة الجميع، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الوطنية السعيدة.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى القيادة الرشيدة للدولة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ 49 للدولة، أعاده الله على القيادة والشعب، باليمن والخير والبركات.

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