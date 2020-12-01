الدوائر والمؤسسات في العين تعبّر عن الفخر بالإنجازات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

تواصل مؤسسات ودوائر منطقة العين احتفالاتها باليوم الوطني لدولة الإمارات وذلك بتنظيم العديد من الفعاليات الافتراضية تأكيداً على الفخر والاعتزاز بالمناسبة الغالية بذكرى قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر، وفي أسمى معاني التعبير عن الفخر بالإنجازات التي تحققت على مدى 49 عاما.

وتستعد مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية الاحتفال باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات طوال شهر ديسمبر 2020، حيث سيكون الاحتفال عبر ملتقى «الإمارات في عيون العالم» وذلك برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسات. وسيبث عبر الملتقى رسائل التهنئة في حب الإمارات.

كما تحتفي حديقة الحيوانات بالعين مع زوارها من مختلف مناطق الدولة بإطلاق تجارب ممتعة وآمنة وسط الحياة البرية، وفق الإجراءات الإحترازية المتخذة في الدولة للوقاية من فيروس كوفيد19 وذلك خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ابتداءً من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً. ويستطيع الزوار الاستمتاع بعدد كبير من التجارب والمرافق المحببة لديهم منها جولات سفاري العين الأفريقية وزيارة كواليس وحيد القرن والزراف.

فخر

من جهة أخرى، نظمت دار زايد للثقافة الإسلامية فعاليات متنوعة احتفالاً افتراضياً بالمناسبة، الأمر الذي عكس مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات الدولة، وذلك بحضور المدير العام الدكتورة نضال محمد الطنيجي، ومدراء الأفرع والإدارات ورؤساء الأقسام وموظفو الدار، وطلبة الدار من المهتدين الجدد.

وأكدت الدكتورة الطنيجي على أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة يعتبر مناسبة غالية على قلوب الجميع، فهذا اليوم الذي غرس فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شجرة الاتحاد، فأثمرت عن انجازات ومحافل عالمية في جميع المجالات وعلى أعلى مستويات التميز.

وشملت فقرات الحفل السلام الوطني لدولة الإمارات باللغة الصينية، وتقديم عرض فيديو بعنوان «قصة وطن» للمحاضر في الأرشيف الوطني محمد إسماعيل عبدالله، يحكي قصة تاريخ الدولة ما قبل الاتحاد والحقب التاريخية التي شهدتها.

وتضمن الحفل عرض فيديو وثائقياً عن قصة علم الدولة تحدث فيه مصمم العلم عبدالله محمد المعينة عن قصة مشاركته في المسابقة الوطنية التي أعلنت لاختيار علم للدولة ومراحل اختيار تصميمه إلى لحظة رفع العلم بيد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

منصات

أتمت بلدية مدينة العين استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني الـ 49، والتي تبدأ اليوم الأول من ديسمبر، لمدة 3 أيام، وتشمل الألعاب النارية وحفلات فنية وأوبريتات من أرشيف البلدية، والتي ستبث عبر منصات التواصل الاجتماعي للبلدية، وذلك لإضافة روح البهجة والفرح في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على جميع فئات المجتمع.

وحددت البلدية مبنى بلدية مدينة العين الرئيس، وجبل حفيت، لإطلاق الألعاب النارية، التي تبدأ في الساعة الثامنة مساءً في الموقعين.

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