«أوقاف الشارقة» تنظم احتفالاً افتراضياً

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظَّمت دائرة الأوقاف في الشارقة احتفالاً افتراضياً، أمس الأول، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للدولة، حرصاً على سلامة الجميع، والتزاماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

حضر الحفل طالب المري مدير عام الدائرة، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون، حيث تم تنظيم الحفل بمشاركة شرطة الشارقة ممثلة في أحمد عبد الله النقبي الذي ألقى كلمة عن يوم الشهيد، كما شارك معهد الشارقة للتراث بفقرة عن السنع.

وقد عبر أحمد عبد الله النقبي خلال كلمته بهذه المناسبة، عن مدى أهمية الحرص على الاحتفال باليوم الوطني أياً كانت الظروف، وعرض كلمات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متحدثاً عن أهمية الشهيد ومكانته.

وأشار طالب إبراهيم المري، مدير عام دائرة الأوقاف - بهذه المناسبة - إلى أن ظروف جائحة «كوفيد 19» فرضت علينا التعامل مع احتفالات اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات بأسلوب جديد وطموح، وأضاف أن الفكرة الأبرز في العرض المباشر أن مبدأ الاحتفال باليوم الوطني هو فرصة لجميع من على أرض الوطن من مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات للتعبير عن محبتهم واعتزازهم لهذه الأرض الطيبة.

كما أقيم على هامش الاحتفال فقرة تكريم للموظفين الفائزين بجائزة المعرفة التي أطلقتها الدائرة، وتهدف الجائزة إلى تكريم الموظفين والأقسام الحائزين أكبر عدد من الشهادات التدريبية خلال العام الجاري تحفيزاً لموظفي الدائرة على حب المعرفة والنهل من العلوم المتخصصة والعامة.

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