منع التجمّعات ورش الألوان في الطرقات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد النقيب سعود الشيبة مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن القيادة العامة للشرطة متمثلة في إدارة المرور والدوريات، تعمل جاهدة لتنظيم الحركة المرورية خلال عطلة اليوم الوطني (49) بهدف ضبط الحركة المرورية على كافة طرق الإمارة الداخلية والخارجية وجعلها أكثر أماناً، وذلك وفق خطط تم وضعها مسبقاً، - خصوصاً – وأن الإمارة تشهد إقبالاً كثيفاً على المناطق السياحية والصحراوية والجبلية في مختلف مدنها للاستمتاع بتلك الإجازة، حيث تم تخصيص 127 دورية مرورية لضبط الطرق في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، منها دوريات المرور ودوريات الإنقاذ.

وأضاف أنه تم وضع ضوابط محددة لتزيين المركبات على مستوى الدولة، حيث تم وضع 10 اشتراطات تتماشى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار (كوفيد 19)، منها منع المسيرات والتجمعات بشكل نهائي، والالتزام بالقوانين المرورية واستخدام الكمامات بشكل دائم وعدم الخروج من سطح المركبات – خصوصاً – بالنسبة للأطفال، إضافة إلى عدم رش الألوان في الطرقات وعدم تعطيل الحركة المرورية ووضع الملصقات على أبواب المركبات، الأمر الذي يحجب الرؤية والاكتفاء بتزيين هيكل المركبة بالملصقات بشكل بسيط، ويمنع وضع الملصقات على زجاج المركبات.

التزام

ودعا الشيبة الجمهور للالتزام بتلك الضوابط وتوخي الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق الرملية والجبلية وعدم المغامرة وبدلاً منها التوجه إلى المناطق الآمنة، وفي حال وجود أمر طارئ تم تخصيص أرقام غرفة العمليات 999 للحالات الطارئة و901 للاستفسارات والحالات غير الطارئة.

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