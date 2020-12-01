مكتوم بن محمد: شهداؤنا سطّروا دروساً خالدة

المصدر: دبي - البيان

حيا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أرواح شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم دروساً خالدة في حب الوطن . جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «في يوم الشهيد نتوجه بتحية فخر وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم دروساً خالدة في حب الوطن والانتماء له والولاء لرايته. ونتوجه بتحية تقدير لأمهات الشهداء وذويهم لصبرهم وإيمانهم بأن الوطن هو أساس العزة والكرامة. عزيمة أبناء الإمارات وتضحياتهم مستمرة من أجل رفعة الوطن».

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