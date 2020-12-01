عبد المنعم الهاشمي: مناسبة غالية على قلوب أبناء الوطن

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن «يوم الشهيد» مناسبة غالية على قلوب أبناء الوطن وقيادته، مزينة بالتضحيات الجسام والملاحم التي سطرها إخواننا وأبناؤنا الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل حماية الوطن وصون مكتسباته وإنجازاته.

وأضاف: لقد وهب أولئك الأبطال زهرة شبابهم ونفوسهم الطاهرة كي ننعم بالأمن والرفاهية والعزة، كما جسّد شهداؤنا الأبرار بعشقهم لهذه الأرض الطيبة، وبتضحياتهم في جميع الساحات، ما يتمتع به أبناء الإمارات من قيم نبيلة، تعكس أبهى معاني الحب والإيثار التي ورثوها عن الآباء والأجداد في سبيل رفع راية الوطن وتحقيق رفعته.

وأوضح الهاشمي: «يوم الشهيد» هو العنوان الأبرز الذي يعكس مشهد التلاحم والتعاضد بين كافة شرائح المجتمع في الدولة، وهو النبراس الذي تقتدي به الأجيال لترسيخ وتعزيز الإنجازات الوطنية، تحية إجلال وإكبار إلى أسر الشهداء وذويهم الذين كانوا بحق شركاء في تضحياتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز