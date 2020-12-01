نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني يهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ49

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ نادي الصداقة الاماراتي الفلسطيني، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ49.

وتقدم النادي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، سائلأ المولى عز وجل لهم دوام الصحة والعافية، ولشعب الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وأعرب النادي عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ودور قادتها في ترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح، وبناء جسور التفاهم والتواصل والحوار، مشيداً بمواقف دولة الإمارات الرائدة في مساندة القضايا العربية والإنسانية.

ولبى النادي الدعوة التي أطلقتها اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ49 ضمن حملة "عيشي بلادي"، حيث شارك بعض متطوعي النادي بغناء النشيد الوطني الاماراتي بأصواتهم تعبيراً عن حبهم وولائهم لدولة الامارات.

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