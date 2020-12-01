مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة» تحلّق في سماء الشارقة وعجمان

المصدر: الشارقة - وام

نظمت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية فعاليات مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة» في الشارقة وعجمان وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته منذ انطلاقتها في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث شارك في المبادرة كل من مستشفى الكويت بالشارقة ومدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان.

وتسعى مؤسسة ميثاء بنت أحمد للمبادرات المجتمعية والثقافية من خلال تنفيذ المبادرة في مختلف مناطق الدولة لحشد الجهود في سبيل التعبير عن مشاعر العرفان والامتنان لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» حفظها الله.

وشهد احتضان إمارتي الشارقة وعجمان للمبادرة تفاعلاً كبيراً من مختلف الجهات والشخصيات الفاعلة وأبطال خط الدفاع الأول من منتسبي وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مسؤولين وأطباء وممرضين، حيث حرص المشاركون على التعبير بأسمى المشاعر والعبارات لـ«أم الإمارات» خلال المبادرة.

وثمنت الشيخة ميثاء بنت أحمد آل نهيان رئيسة المؤسسة التفاعل الكبير الذي شهدته المبادرة خلال تنظيمها في إمارتي الشارقة وعجمان الأمر الذي يعكس حرص أبناء المجتمع بمختلف فئاتهم على المشاركة في الفعاليات المجتمعية ولا سيما تلك التي ترتبط بشخصيات ريادية ساهمت في رفعة الوطن وذلك ما نصبو إليه في المؤسسة من خلال العمل على إثراء المجتمع الإماراتي بمبادرات مجتمعية تفاعلية تلامس قلوب الأفراد وهو التجسيد الحقيقي لنهج «البيت متوحد» الذي أرساه فينا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن جانبهم قال أبطال خط الدفاع من مستشفى الكويت بالشارقة خلال مشاركتهم في المبادرة «إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك نموذج رائع كونها صاحبة الأثر الكبير في تمكين المرأة الإماراتية وهي القدوة الملهمة لكافة نساء العالم فهي لم تدخر جهداً خلال عقودٍ طويلة في مأسسة العمل الخاص بتمكين ورفعة المرأة الإماراتية وهي الداعمة لكل ما من شأنه المساهمة في استقرار الأسرة الإماراتية بكل أفرادها».

وأكد المشاركون أن كلمات الشكر لا توفي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حقها فهي الرائدة في مسيرة التمكين وهي عضد باني ومؤسس هذه الدولة وشريكته في بناء الوطن ورفعته».

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