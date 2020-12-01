مسؤولون في دبي: راية الوطن خفاقة بالتضحيات والبذل واستشعار المسؤولية

المصدر: دبي- البيان

أحيت دوائر حكومة دبي يوم الشهيد لتؤكد أن راية الوطن تظل خفاقة بالتضحيات والعمل واستشعار المسؤولية الوطنية.. تبقى خفاقة بالمحافظة على مكتسباتنا ومواصلة إنجازاتنا، والاستمرار على طريق التفوق والريادة، وهذا يحتاج إلى المزيد من البذل والعطاء وتضافر الجهود وتقديم المصلحة العامة ومصلحة الناس على أي مصلحة أخرى.

«كهرباء دبي»

فقد أحيا موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي ذكرى يوم الشهيد بالوقوف دقيقة دعاء صامت في تمام الساعة 11:30 صباحاً، متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وبالتزامن مع السلام الوطني للدولة، رفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، علم الدولة في مبنى الهيئة الرئيسي بمشاركة النواب التنفيذيين للرئيس، فيما تم بث الفعالية مباشرة لموظفي الهيئة عبر البوابة الإلكترونية الداخلية.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير: «في»يوم الشهيد«نقف إجلالاً واحتراماً لتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة الذين جسدوا أسمى معاني الولاء والانتماء والإيثار والتضحية وأنبل أمثلة العطاء حيث جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في الميادين العسكرية والإنسانية بكل شجاعة وبسالة في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته وصون مكتسباته ونصرة الحق وحماية الأمن والسلام.

ونفتخر بالمواقف النبيلة والتاريخية للقيادة الرشيدة التي هبت للدفاع عن الحق، ومساعدة الأشقاء، ونصرة المستغيث، وتحقيق السلام، تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي».

«طرق دبي»

من جهته، قام معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، برفقة عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة، بتنكيس علم دولة الإمارات العربية المتحدة في المبنى الرئيس للهيئة، والوقوف دقيقة صمتاً على أرواح الشهداء، وذلك تقديراً وإكراماً لأرواح شهداء الوطن، وتعبيراً عن التضامن مع أسر وذوي الشهداء، وذلك بمناسبة يوم الشهيد الذي يتزامن مع يوم 30 نوفمبر من كل عام.

وقال : إن يوم الشهيد هي مناسبة للاحتفاء بشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الوطن، ونستذكر فيه القيم النبيلة والتضحية وحب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

وأكد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقدم نموذجاً مشرفاً في بذل الغالي والنفيس من أجل الذود عن تراب الوطن العربي .

«صحة دبي»

وأحيت هيئة الصحة دبي، اليوم، يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، ووقف مسؤولو الهيئة والموظفون دقيقة صمتاً وفق الموعد المقرر لهذه المناسبة تقديراً وإجلالاً لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها.

وبثت الهيئة في جميع مرافقها التابعة وأروقتها تسجيلاً صوتياً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» يعرب فيه سموه عن تقدير الدولة البالغ لشهدائها.

وتقدم معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي مع مجموعة من مسؤولي الهيئة وموظفيها، نحو علم الدولة، داعين الله تعالى أن يرحم شهداء الوطن.

وقال معاليه: بداية نتقدم بكل الشكر والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة التي دائماً ما تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، والتي وجهت بأن يكون هناك يوماً نستذكر فيه بطولات أبناء الدولة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، ودفاعاً عن الحق وعن الواجب وعن الإنسانية.

«تنمية المجتمع»

كما أحيت هيئة تنمية المجتمع في دبي ذكرى الشهداء، ووقف أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والمدراء التنفيذيون في الهيئة، دقيقة دعاء صامت .

وبهذه المناسبة قال: «تأتي ذكرى الشهداء لتعزز في قلوبنا معاني الإخلاص وأهمية العزيمة والثبات في مواجهة التحديات، لكل منا معركته الصغرى التي قد تكون نفسية أو اجتماعية أو علمية أو صحية وبتجاوزها سيصبح شخصاً أقوى يفخر بنفسه وتفخر به أسرته ودولته، ما قدمه شهداؤنا لرفعة اسم الدولة والذود عنها يجب أن يكون على الدوام نهجاً نستفيد منه ويعيننا على تجاوز التحديات الصغرى التي تواجهنا، اليوم نشكر الشهداء ليس فقط لأنهم قدموا أرواحهم لأجل الوطن بل لأنهم تركوا لنا هذه الذكرى الطيبة التي نحتفي بها عاماً بعد عام».

تعاونية الاتحاد

قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد «يوم الشهيد ذكرى عطرة ممزوجة بروح التضحية والعطاء وتدل على معاني الولاء والانتماء وحب وبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن، موضحاً أن هذا اليوم يدل على فخر واعتزاز الدولة قيادةً وشعباً بتضحيات الشهداء ».

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