«بريد الإمارات»: مواكبة مسيرة التطور والازدهار

المصدر: (دبي - البيان)

قال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: يشرّفني أن أرفع أسمى التهاني إلى قيادة وشعب الإمارات عموماً، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أن مجموعة بريد الإمارات تواصل مواكبة مسيرة التطور والازدهار لدولة الإمارات، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.

وأوضح الأشرم: لقد تمكّنت دولتنا بفضل حكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة، من تجاوز الظروف الصعبة التي مرّت هذه السنة على الإمارات وسائر دول العالم. وها هي تستعدّ للاحتفال باليوبيل الذهبي بعدما رسّخت مكانتها أكثر فأكثر في طليعة دول العالم.

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