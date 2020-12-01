القنصل الباكستاني: الإمارات الوطن الثاني لـ 1.7 مليون باكستاني

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ أحمد أمجد علي القنصل العام لباكستان في دبي والمناطق الشمالية قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني الـ 49، مؤكداً أن الإمارات هي الوطن الثاني لـ 1.7 مليون باكستاني يقيمون في هذا البلد الجميل.

وقال القنصل العام الباكستاني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن القنصلية العامة الباكستانية في دبي والمناطق الشمالية وعن الجالية الباكستانية أتقدم بالتهنئة إلى شعب الإمارات ومقيميها، لافتاً إلى أن باكستان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ اليوم التاريخي الثاني من ديسمبر 1971، حيث أقيمت علاقاتنا الثنائية على الثقة المتبادلة والمصالح والإيمان المشترك والقيم الوطيدة، واليوم، وفي ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لكلا البلدين، ازدهرت العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين.

وفي فترة زمنية قصيرة تطورت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً ومتنوعاً في جميع مجالات التعاون، اشتملت على العلاقات الثقافية والتجارية والتعاون الوثيق في مجالي الأمن والدفاع.

وأضاف القنصل الباكستاني: إنه مع احتفال إخواننا وأخواتنا في الإمارات بهذه المناسبة العظيمة، يشاركهم أيضاً االباكستانيون في احتفالاتهم، ويُصلون من أجل السلام الدائم والتقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من أجل صحة وسعادة قادتها وشعبها، مؤكداً أن العلاقات الثنائية ترتكز على تعزيز وتعميق الروابط الأخوية والاجتماعية بين باكستان ودولة الإمارات العربية الشقيقة.

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