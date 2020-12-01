أكاديميون: اليوم الوطني يجسّد أسمى معاني الانتماء والولاء لوطن المجد والرقي

المصدر: دبي - البيان

أكد أكاديميون أن اليوم الوطني سيظل مصدراً لقوة وتطور الإمارات وعيد الاتحاد الـ49 شاهد على تحقيق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، اليوم الوطني يجسد أسمى معاني الانتماء والولاء لوطن المجد والرقي.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن عيد اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الـ49، يأتي ليكون شاهداً على تحقيق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، ممثلة في القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حلم بالانطلاق بالإمارات من الصحراء إلى الفضاء، فأصبح حلمه حقيقة يفخر بها الجميع.

وأضاف الدكتور مبارك سعيد الشامسي «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التاريخية الجليلة إلى قيادة وشعب الإمارات الأصيل الذي يقدر عالياً الجهود المتنامية التي تقوم بها القيادة الرشيدة لإسعاد ورفاهية المواطنين، وبما يؤكد مكانة الوطن بين سائر الأمم عن جدارة واستحقاق».

فخر

بدوره، قال الدكتور عامر محمد الزرعوني نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الإدارية والخدمات المهنية: في اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات نتوجه باسم أسرة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بخالص التهاني والتبريكات لقيادة دولتنا الرشيدة.

وأضاف: في الثاني من ديسمبر من كل عام تغمرنا مشاعر الامتنان للآباء المؤسسين للاتحاد ولرؤيتهم التي أرست دعائم دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا العام، وإذ نحتفل باليوم الوطني التاسع والأربعين تغمرنا مشاعر الفخر لتمكننا من الوفاء بالوعد الذي قطعناه لهذا الإرث الخالد، لنسجل على مدى العام الماضي بدعم من الرؤية الحكيمة لقيادة دولتنا الرشيدة نجاحاً متميزاً في احتواء الجائحة رسخنا فيه مكانة دولتنا على المستوى العالمي.

تهنئة

من جانبها، أوضحت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائب المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أنه بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولتنا العزيزة يشرفني أن أتقدم بأحر آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات الوفي والمقيمين على أرضها الطيبة.

وقالت المحمود: يمثل الثاني من ديسمبر من كل عام يوم فخر كبير وعيداً وطنياً لنا تتجلى فيه أسمى معاني الانتماء والولاء لوطن أرسى مكانته في كل مواطن المجد والرقي.

مناسبة عزيزة

قال الدكتور عبد الله المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، إن اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات، مناسبة عزيزة على قلوب الإماراتيين، وكافة المقيمين على أرض هذا البلد الطيب، ويوم استثنائي، نستذكر فيه قيم الوحدة والتماسك والتعاضد، التي رسخها الأب المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين الأوائل.

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