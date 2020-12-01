موزة بنت مبارك:مسيرة منجزات أرسى دعائمها زايد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

رفعت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة الاعتزاز الكبير بهذه المناسبة الغالية التي تجسد مسيرة نصف قرن من المنجزات الحضارية لدولة الاتحاد، والتي أرسى دعائمها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نهض بالوطن وأقام دولة عصرية، فقد شهدت مسيرتنا المباركة خلال نصف قرن منجزات تنموية جعلت منها نموذجاً فريداً يشار إليه بالبنان ويتصدر مؤشرات التنافسية الدولية في رفعة الإنسان وتعليمه ورعايته الصحية والاجتماعية، وازدهاره، خلال نصف قرن سجلت الإمارات ما يشبه المعجزة، فقد انطلقت دولة عصرية تؤمن بالقيم، والعلم والعمل.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، يشرفنا في هذه المناسبة الغالية أن نتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا كافة، مجددين لسموها الامتنان والتقدير على دورها الرائدة في نهضة الوطن وتعزيز مسيرة المرأة.

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