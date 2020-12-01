خالد بن صقر: 2 ديسمبر يحظى بمكانة عظيمة لدى المواطنين

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد الشيخ خالد بن صقر القــــــــاسمي رئيس هيئة الوقاية والــــــسلامة في الشارقة أن يوم الثاني من ديسمبر يحظى بمكانة عظيمة في قلوب كل المواطنين والمواطنات.

وقال الشيخ خالد القــــــــاسمي: بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة وبجهود قائد دولتنا صــــاحب الســـــــمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله»، وإخوانهم أصحاب الســــمو أعــــضاء المجلـــــس الأعلى حــــكام الإمارات أصبح لدولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة بين الأمم والشعوب.

وأضاف: هاهي دولة الإمارات تمضي بخـــــــطى ثابتة نحو الريادة العالمية في شتى المجالات مما يزيدنا يوماً بعد يوم اعتزازاً وفخراً بالانتماء إلى هذا الـــوطن الــــغالي الذي ســـــطر عـــلى مــدار 49 عاماً تاريخاً حافلاً بالإنجازات ونموذجاً عالمياً ناجحاً للنهضة الحضارية والتنمية المستدامة وشكلت دولة الإمارات منذ يومها الأول منارة العز والكرامة، إذ كانت ومازالت بفضل نهج قيادتها الحكيمة حاضنة لمختلف الشعوب وثقافات العالم.

وتابع: في غمرة احتفالاتنا بالذكرى 49 للاتحاد، لابد أن نستذكر الجهود التي قادها المغفور له الوالد، المؤسس الشيخ زايد بن ســــلطان آل نهيان، طيــــب الله ثراه، واخوانه الآباء المؤسسين لقيام دولة الإمارات على أسس راسخة من القيم التي وحدت أبناء مجتمعنا الإماراتي على مبادئ التسامح والمحبة.

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