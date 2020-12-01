أبيدال: نهضة شاملة ومستقبل أفضل

المصدر: (دبي-البيان الرياضي)

أكد الفرنسي إيريك أبيدال نجم منتخب الديوك ونادي برشلونة سابقاً، أن الإمارات حققت نهضة شاملة في مختلف القطاعات، وأنه اختارها للعيش فيها، لشعوره بالأمن وجودة التعليم وطيبة أهلها، وقال: يكفي أني أشعر كوني في بيتي، وهذا الأمان يشعر به كل مقيم في دولة الإمارات، لذا، الجميع يفضلون العيش فيها، هنا يمكن أن تجد فرصة للعمل، أو الاستثمار في مجال عملك، وكل الظروف ملائمة لتصنع مستقبلاً أفضل لك ولأبنائك.

وأضاف: عندما جئت هنا للمرة الأولى، قلت لنفسي إنه المكان الذي أبحث عنه، أمان، فرص، تعليم جيد لأبنائي، وخدمات راقية، وبيئة عيش مناسبة للعائلات. وكشف أبيدال أن الأوقات الممتعة التي قضاها في الإمارات، جعلته يفكر في الانتقال للعيش بها منذ سنوات، وهو سعيد بالقرار الذي اتخذه.

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