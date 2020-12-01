إبراهيما با: سعادة الناس أولوية

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أكد السنغالي إبراهيما با نجم ميلان السابق، أن انتقاله للعيش في الإمارات منذ 3 سنوات، لم يأتِ من فراغ، بل لما شاهده من تطور على كافة الصعد، اجتماعياً واقتصادياً، ورفاهية العيش في كل مكان، وقال : أنا سعيد بالإقامة هنا ، الحياة رائعة وجميلة، ولذلك فضلت الإمارات على العديد من الدول الأخرى التي زرتها، هنا أشعر بالأمان أكثر، وهو المكان الأنسب لي ولعائلتي.

وأوضح إبراهيما با، أن الإمارات تتطور باستمرار، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي تضع سعادة الناس أولوية، وأنه شعر منذ يومه الأول، أنه بين أهله، في ظل التنوع الذي تتميز به الدولة، حيث يقيم بها أكثر من 200 جنسية.

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