سلغادو: وجدت المكان الأجمل

المصدر: (دبي ـ البيان الرياضي)

أكد الاسباني ميشيل سلغادو نجم منتخب إسبانيا وريال مدريد سابقاً أنه يعيش في دبي منذ 8 سنوات، وقال إنه محظوظ بذلك لأنه وجد المكان الأجمل في العالم للعيش والعمل به بعد اعتزاله كرة القدم، وقال: كنت أزور دبي والإمارات باستمرار منذ أن كنت لاعباً وأنا من أشد المعجبين بتطور هذه الدولة، نحن مستمتعون بالعيش هنا والعمل في مجال كرة القدم، لقد منحتني الإمارات فرصة الاستثمار في المجال الذي عشقته منذ طفولتي وهو كرة القدم، أنا سعيد لأن أعمالي تتطور هنا.

وأضاف: أعتقد أن العيش في الإمارات ميزة وسعيد الحظ من يظفر بها، أنا وعائلتي قررنا الانتقال إلى هنا منذ 8 سنوات وكان هذا قراراً جيداً لنا ونحن نشعر أننا في بيتنا مثل إسبانيا.

وأكد النجم الإسباني أنه يشاهد تطور الإمارات بشكل يومي في كافة نواحي الحياة بفضل القيادة الرشيدة وهي في مقدمة دول العالم في رفاهية العيش وعوامل الجذب.

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