زينغا: أسلوب حياة متطور

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد والتر زينغا حارس مرمى منتخب إيطاليا وانتر ميلان وأفضل حارس في العالم سنوات 1989 و1990 و1991 أنه سعيد بالعيش في دبي ويتمنى أن يقضي بقية حياته فيها، وقال: «زرت العديد من الدول حول العالم وعملت في أكثر من دولة ولكن الإمارات استثناء، لذا قررت العيش هنا، أنا مستمتع بأسلوب الحياة المتطور وعائلتي سعيدة أيضاً».

وأوضح زينغا أنه قرر العيش في الإمارات منذ 10 سنوات، عندما جاء لتدريب النصر في يناير 2010 ورغم مغادرته لفريق في يونيو 2013 إلا أنه اتخذ قرار الإقامة الدائمة في دبي، لعدة عوامل من بينها الأمن وجودة التعليم الذي يحصل عليه أبناؤه وأسلوب الحياة المتطور، وتابع: «تشهد الإمارات تطوراً سريعاً في مختلف الجوانب وهنا مثلاً في عالم دبي للرياضة يمكن ممارسة الرياضة التي تريد في أجواء رائعة، وإّذا قررت أن أسافر يمكن أن أستخدم طيران الإمارات إلى أي وجهة في العالم، كل شيء قريب مني والطقس دافئ على مدار العام».

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