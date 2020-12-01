حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن البلاغات والدعاوى ذات الطابع الأسري

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم 16 لسنة 2020 بشأن البلاغات والدعاوى ذات الطابع الأسري في إمارة الشارقة.

إجراءات

ونص القرار على ما يلي: على النيابة العامة في إمارة الشارقة قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل التصرف بإحالتها إلى المحكمة المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع، مُستعينةً في ذلك بالجهات الحكومية المختصة في إمارة الشارقة مثل: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة متمثلاً في: «مراكز التنمية الأسرية وإدارة سلامة الطفل»، ومجالس الضواحي والقرى، والمجالس البلدية، وأي جهة أخرى تُحدد لاحقاً أو رأت النيابة العامة الإحالة إليها.

ويصدر قرار لاحق بتنظيم إجراءات الصلح في المنازعات ذات الطابع الأسري وما يترتب عليه من آثار، وأدوار الجهات المختصة في الإمارة، وآليات العمل والتنسيق فيما بينها وبين النيابة العامة.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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