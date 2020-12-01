«إسلامية دبي» ترفع تعليق صلاة الجمعة عن أكثر من 766 مسجداً

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن رفع تعليق صلاة الجمعة في مساجد إمارة دبي، ابتداء من يوم الجمعة الموافق 4 من ديسمبر المقبل، وذلك بناء على التوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ، حيث جاء قرار الافتتاح بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن العودة التدريجية برفع تعليق الصلاة في مساجد الإمارة.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، وجوب حرص الجميع على التقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أنه تم رفع تعليق صلاة وخطبة الجمعة عن 766 من مساجد دبي، موضحاً أنه نظراً للظروف الحالية للجائحة فقد تم إضافة جوامع مؤقتة تشمل 60 مسجداً، وذلك لاستيعاب عموم المصلين من سكان دبي وزوارها.

وأضاف إن الدائرة عملت على تحديث قائمة الإجراءات الاحترازية منوهاً بضرورة الالتزام بالدخول والخروج من المسجد بانتظام وعدم التدافع، وأوضح أنه تم التعاون مع متطوعين في كل جامع بالتنسيق مع لجنة الأزمات والكوارث بدبي، للقيام بتنظيم عملية دخول وخروج المصلين والتأكد من امتلاء حرم المسجد الداخلي وإغلاق الأبواب وتوجيه المصلين باستخدام الساحات الخارجية للمسجد.

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