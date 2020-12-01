بلدية دبي تغلق صالوناً ومركزي تدليك

المصدر: (دبي- وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي صالوناً ومركزي تدليك، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك يوم 29 نوفمبر الماضي بعد أن نفذت زيارات تفتيشية على 2379 مؤسسة، وتمت مخالفة 4 مؤسسات وتوجيه 56 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2316 مؤسسة.

ويستمر مفتشو بلدية دبي بمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة في المؤسسات من ابرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ويحرص مفتشو البلدية من خلال الجولات التفتيشية على التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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