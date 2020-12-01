الاستمرار في تأهيل الأجيال ضمان لمستقبل متألق

المصدر: (دبي - مرفت عبدالحميد)

أكدت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عودنا على اهتمامه وحرصه الدائم، على إبراز قيادات وطنية بمعايير عالية من الكفاءة والتميز، ويأتي «برنامج قيادات دبي»، لتمكين 50 شخصية قيادية في المؤسسات الحكومية، تأكيداً على ذلك النهج.

وأكدت شمسة صالح لـ «البيان»، أن الاستمرار في إعداد الأجيال وتطويرها من منظور مستقبلي متقدم ومواكب، هو ضمان لمستقبل أكثر تألقاً وتميزاً وابتكاراً لإمارة دبي على وجه الخصوص، ولدولة الإمارات بشكل عام، ومن ناحية أخرى، هو ترسيخ لثقة القيادة الرشيدة في القيادات الشابة، ووضعها في الطريق الصحيح، وفق نموذج عالمي يحتذى به.

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