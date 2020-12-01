مذكرة تفاهم لدعم مواطني عجمان في التعليم والصحة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

وقّع مكتب شؤون المواطنين التابع لحكومة عجمان، مذكرة تفاهم مع مجموعة «ثومبي» لدعم المواطنين في خدمات التعليم والرعاية الصحية، وذلك ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني التاسع والأربعين.وأكد الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين حرص المكتب على تلبية الاحتياجات الاجتماعية لجميع المواطنين في عجمان.

وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها مريم علي المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، وأكبر محيي الدين ثومبي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية في المجموعة على تقديم مستشفيات مجموعة «ثومبي» خصماً في جميع مستشفياتها بنسبة 40% لجميع الاستشارات الطبية، 35 % لجميع جراحات البدانة والتجميل، 40% لجميع خدمات الأشعة، إضافة لخدمات المختبر، كما تقدم جامعة الخليج الطبية خصومات على الرسوم الدراسية بنسبة 15% لعدد 5 طلاب سنوياً على برامجها الجامعية.

وتقديم منحة دراسية في السنة لأحد الطلبة المواطنين من الذين يستوفون معايير القبول في أي من برامج التمريض أو الصحة أو الصحة العامة في الاقتصاد الصحي.

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