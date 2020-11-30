كهرباء الشارقة تقدم خدمة «ذكية» لاسترداد التأمين

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ضرورة توفير رقم «إيبان» بنكي للمشترك للاستفادة عن خدمة التحويل للحساب مباشرة دون الحاجة لمراجعة الهيئة لإصدار شيك لاسترداد قيمة التأمين والعودة لاستلامه مرة أخرى عند إقفال الحساب، وذلك في إطار الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة لتوفير الوقت والجهد على المشتركين وسرعة إنهاء معاملاتهم

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الخدمة الجديدة التي وفرتها الهيئة تساهم في تمكين المشترك من إنجاز معاملة إقفال الحساب واسترجاع التأمين إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفرع.

وتم استحداث براءة الذمة كذلك إلكترونياً وترسل مباشرة للمتعامل عبر رسالة نصية وتم استكمال ذلك بالتحويل البنكي للمبلغ المتبقي من التأمين مباشرة لحساب المشترك في وقت لا يتعدى ساعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التيسير على المواطنين والمقيمين وتقديم الخدمات بأسرع وقت وبأفضل جودة.

وأكد أن هذه الخدمة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تطوير وتحديث الخدمات بشكل مستمر وفقاً لاحتياجات وتطلعات المراجعين، وتعتبر هذه الخدمات خطوات نوعية نحو التحول الذكي للهيئة لضمان لتقديم أفضل الخدمات وبأسرع وقت.

وأوضح أن الهيئة تحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية بهدف رصد رضا الناس عن الخدمات الحكومية المقدمة إليهم بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على دعم كافة مبادرات التحول الذكي واستخدام التكنولوجيا وتطبيقها في زيادة فاعلية أدائها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز