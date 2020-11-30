توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائما أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 كم/ س، تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:59 والمد الثاني عند 02:48 والجزر الأول عند الساعة 20:07 والجزر الثاني عند الساعة 07:07 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 09:14 والمد الثاني عند الساعة 23:07 والجزر الاول عند الساعة 16:01 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 19 75 35

دبي 29 20 80 30

الشارقة 30 17 75 35

عجمان 29 19 75 30

أم القيوين 30 18 70 30

رأس الخيمة 30 17 70 30

الفجيرة 28 19 70 30

العين 28 19 80 40

ليوا 29 18 80 30

الرويس 27 18 80 35

السلع 27 19 85 35

دلما 26 18 80 30

طنب الكبرى 27 19 85 35

طنب الصغرى 27 19 85 35

أبو موسى 27 19 85 35.

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