«إقامة دبي» تطلع على أفضل ممارسات «أمن المواصلات» في تأمين قطاع النقل

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد عبيد الحثبور في مقر إدارة أمن المواصلات وفداً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي برئاسة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وتضمن الوفد مساعدي المدير العام ونوابهم وعدداً من المسؤولين في إقامة دبي.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وبحث الشراكة في مختلف المواضيع، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات ذات العلاقة باختصاص الطرفين لتحسين الأداء وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

وقال اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها «إقامة دبي» لتعزيز أواصر التعاون ونطاق العمل المشترك مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي بما يحقق الأهداف المشتركة ويسهم في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين».

وأشاد اللواء محمد المري بجهود إدارة أمن المواصلات وجميع العاملين فيها في تطوير المنظومة الأمنية لتأمين قطاع النقل والموصلات وتعزيز السلامة المرورية في إمارة دبي.

وخلال الزيارة تم الاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات المعمول بها في إدارة أمن المواصلات بدبي، وتبادل الطرفان الخبرات العملية في مجال استخدام الأنظمة والتجهيزات التقنية الذكية في العمل الأمني لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

مهام واختصاصات

واستعرض العميد عبيد الحثبور آليات العمل ومهام واختصاصات إدارة أمن المواصلات بدبي، حيث تم شرح أهم الإنجازات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالإدارة.

وأحدث آليات العمل والخدمات التي تقدمها الإدارة للجمهور في مجال تأمين قطاع النقل والمواصلات. كما تم عرض أبرز المؤشرات الاستراتيجية لإدارة أمن المواصلات كمؤشر الاختراقات الأمنية ونسبة سعادة المتعاملين ومؤشر الاستعداد للأزمات والطوارئ في قطاع المواصلات العامة، بالإضافة إلى الاحصائيات المتعلقة بمهام الإدارة، وآليات الخطط التي اعتمدتها الإدارة للتعامل مع جائحة كورونا.

تدريب

وحضر اللواء محمد المري تدريب عملي للفرق التخصصية في محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، وجال في مرافق المحطة للتعرف على الأنظمة الذكية والأساليب المتطورة في تدريب مرتب الإدارة للتعامل مع الأحداث التي قد تواجههم أثناء تأمين قطاع النقل والمواصلات.

بالإضافة إلى زيارة مركز التدريب والابداع بإدارة أمن المواصلات، والمرور على قاعات التدريب والاطلاع على استراتيجية إدارة أمن المواصلات في تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

وفي نهاية الزيارة قدم العميد عبيد الحثبور درعاً تذكارياً للواء محمد المري وشكره على زيارته.

مؤكداً بأن مثل هذه الزيارات البناءة والمثمرة، لها تأثيرها الإيجابي في تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية، وتعزز العمل الأمني وتساهم في إسعاد الجمهور وتوفر أقصى درجات الأمن والأمان في الإمارة.

محمد المري وعبيد الحثبور وعبيد بن سرور خلال الزيارة | من المصدر

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