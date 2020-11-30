رئيس الدولة يأمر بمنح وسام "أبطال الإنسانية" إلى من ضحوا بحياتهم في الخطوط الأمامية لمواجهة "كورونا"

المصدر: وام

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمنح وسام "أبطال الإنسانية" إلى من فقدوا حياتهم في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة "كورونا".. وذلك بناء على ما عرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب "فخر الوطن".

ويأتي منح الوسام إلى أبطال الخطوط الأمامية الذين ضحوا بأرواحهم خلال تأدية واجبهم في مواجهة جائحة "كورونا".. تقديراً لإخلاصهم وشجاعتهم، والتضحيات الكبيرة التي قدموها إلى دولة الإمارات ومجتمعها وتعبيراً عن الوفاء والامتنان لهم ولذويهم.

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