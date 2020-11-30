شرطة دبي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عطلتي يوم الشهيد واليوم الوطني الـ49

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على التباعد الجسدي في وسائل النقل والمواصلات العامة، وارتداء الكمامات عند التنقل في حال تجاوز عدد الركاب أكثر ثلاث أشخاص خلال عطلتي يوم الشهيد واليوم الوطني الـ(49)، مؤكداً أن اتباع التدابير والاجراءات الاحترازية يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية من فيروس كورونا " كوفيد-19"، موضحاً أنه سيتم التعامل مع المُخالفين لاشتراطات السلامة العامة وفق الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور ستكثف من تواجدها الميداني خلال إجازة اليوم الوطني الـ(49) في كافة مناطق الإمارة لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرقات، وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتوفير جميع سبل الراحة وتقديم كافة الخدمات التي تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل وصول زوار الإمارة إلى وجهتهم دون تأخير بالإضافة إلى رصد المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحتياطية المعتمدة من قِبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس وحماية جميع أفراد المجتمع، مع التأكيد على أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بقرار من النائب العام يجري تطبيقها على جميع المخالفين.

وأفاد أنه سيتم توزيع أفراد المرور على كافة شوارع والتقاطعات في مناطق الاختصاص في منطقتي ديرة وبردبي، التي ستشمل شوارع الثاني من ديسمبر، وجميرا، وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومنطقة (جي بي آر)، ومنطقة لامير، ولاست اكزت، وفيستفال سيتي، وشارع الخليج، وشارع الاتحاد، وشارع عمَان والمدينة الجامعية، وكذلك منطقة الرقة والمرقبات والممزر، ومنطقة الراشدية، والخوانيج، مشيراً إلى أن الدوريات ستشرف على تنظيم حركة السير والمرور لتوفير الانسيابية في الحركة المرورية، ومنع تدكس المركبات على الطريق، وفك الاختناقات المرورية في الشوارع التي ستشهد كثافة أعداد المركبات.

وأضاف، كما أنه سيتم التركيز أيضاً على شروط ومعايير السلامة، والمخالفات المرورية التي ترتكب من قبل بعض السائقين ومستخدمي الطريق الذين يعبّرون عن فرحتهم باليوم الوطني بصورة خاطئة وغير حضارية تشوه المنظر العام لشوارع الإمارة، وبأساليب عدوانية تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر حيث سيتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وناشد العميد سيف المزروعي، مستخدمي الطرق إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، حفاظاً على سلامتهم، وتجنب ارتكاب التصرفات الخاطئة أو المسيئة خلال الاحتفال باليوم الوطني.

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