مستشفى توام ينجح في إصلاح كسر الكتف بالمنظار وبدون استخدام أي قطع معدنية

المصدر: العين - البيان

نجح فريق جراحة العظام في مستشفى توام أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية – "صحة" في إصلاح كسر في الجزء العلوي لعظم العضد والذي يعتبر جزء مهم من مفصل الكتف، باستخدام منظار مفصلالكتف لشاب يبلغ من العمر 39 سنة بعد تعرضه لحادث مروري.

أجرى العملية الدكتور لؤي السايس جراح العظام، حبث تم تثبيت الكسر باستخدام مثبتات وأشرطة ليفية بدون استخدام البراغي المعدنية التقليدية، ومع جرح أصغر للجلد من الجرح التقليدي المعتاد.

وتقلل هذه التقنية الجديدة من آلام ما بعد الجراحة لدى المريض، وتحقق التعافي السريع وهي أفضل من الناحية التجميلية، كما أنها لا تستدعي إجراء عملية أخرى لإزالة البراغي المعدنية.

وسيعود المريض إلى عمله وحياته الطبيعية بعد 6 أسابيع من الجراحة مع الشفاء التام للكسر. وأوضح الدكتور لؤي إن هذه الجراحة هي خطوة في طريق عمل فريق جراحة الإصابات العظمية الرياضية في مستشفى توام لبناء وتطوير مهارات عالية باستخدام المناظير والتقنيات الأقل بضعًا وبالتعاون مع رئيس القسم الدكتور باسل العرابيد.

وأضاف الدكتور لؤي: "لقد بدأنا في مستشفى توام منذ سنوات في إجراء تنظير مفصل الكتف المتقدم للعديد من العمليات الجراحية التي كانت تجرى سابقا عن طريق الجراحة المفتوحة مثل إصلاح الكُفّة المدورة، وتثبيت وخياطة والأوتار، وتثبيت الخلع المتكرر، وعلاج الكتف المتجمد، وعلاج إلتهابات الكتف المزمنة وإعادة إصلاح الأربطة وغيرها من إصابات الكتف".

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