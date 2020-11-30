محمد بن راشد: يقف وطننا اليوم إجلالًا لمن وضع روحه على كفه وأرخصها في سبيل وطنه

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن وطننا يقف اليوم من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه إجلالًا واحتراماً ووفاءً لمن وضع روحه على كفه.. وأرخصها في سبيل وطنه.. المجد والخلود للشهداء."

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر بمناسبة يوم الشهيد: "تحية لشهداء الوطن الأبرار.. تحية لأمهات الشهداء الأخيار.. تحية لأبناء قواتنا المسلحة الباذلين أنفسهم لحماية تراب الإمارات.. يقف وطننا اليوم من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه إجلالًا واحتراماً ووفاءً لمن وضع روحه على كفه.. وأرخصها في سبيل وطنه.. المجد والخلود للشهداء."

#محمد_بن_راشد: تحية لشهداء الوطن الأبرار.. تحية لأمهات الشهداء الأخيار.. تحية لأبناء قواتنا المسلحة الباذلين أنفسهم لحماية تراب الإمارات.. يقف وطننا اليوم من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه إجلالًا واحتراماً ووفاءً لمن وضع روحه على كفه .. وأرخصها في سبيل وطنه.. المجد والخلود للشهداء pic.twitter.com/i98dhW4dq8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 30, 2020

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