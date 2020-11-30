محمد بن راشد: الإمارات حريصة على مكافحة «كوفيد 19» والحد من تأثيراته

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال استقباله صباح أمس الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، الذي يزور البلاد حالياً: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مكافحة «كوفيد 19» ومحاصرته والحد من تأثيراته السلبية في جل القطاعات خاصة السياحية والتجارية والاقتصادية والصحية وغيرها والعودة التدريجية إلى حياة طبيعية مفعمة بالنشاط والتواصل الإنساني والتفاؤل بفجر يوم جديد سعيد بإذن الله».

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، رسالة من ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند شكر فيها سموه وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ما توليه الجهات الصحية المختصة في الدولة من اهتمام ومتابعة لفيروس «كوفيد 19» وما تبذله من جهد في سبيل حماية المجتمع والحد من انتشار هذا الوباء وتطبيق الإجراءات الضرورية التي تسهم في الحد من انتشار المرض والرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية الهندية في الدولة إلى جانب جميع الجاليات المقيمة على أرض الدولة ما ساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابات في أوساط الجالية الهندية وبقية أفراد المجتمع.

وتبادل سموه والوزير الضيف وجهات النظر حول سبل إعادة ودفع عجلة الاقتصادات في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند وإنعاش الحركة والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وإلى ذلك أشاد وزير الشؤون الخارجية الهندي بجميع الإجراءات المتبعة في الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» ما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي استطاعت محاصرة هذا الوباء وتسخير كافة إمكانياتها المادية والبشرية والطبية من أجل مساعدة دول عدة تحتاج إلى المساعدة خصوصاً في مجال توفير المعدات الطبية وما تحتاجه الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية في هذه الدول من دعم لوجستي وتوفير هذه المستلزمات الضرورية للمساعدة في الوقاية من الوباء.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وحضره كذلك بافان كابور سفير جمهورية الهند لدى الدولة وأمان بوري القنصل العام الهندي في دبي.

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