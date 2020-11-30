سفيرنا غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الكونغو

المصدر: (كينشاسا - وام)

قدم هزاع محمد فلاح القحطاني، أوراق اعتماده إلى فليكس تشيسكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية، وذلك في مقر الرئاسة في كينشاسا.

ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

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