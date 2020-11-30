مؤسسات في الدولة تحتفل باليوم الوطني الـ49

المصدر: العين – داوود محمد، دبي، الشارقة - البيان

احتفلت مؤسسات في الدولة باليوم الوطني التاسع والأربعين وسط مشاعر الفخر والاعتزاز.

جامعة الإمارات

وقال معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: نحتفل بفخر بغرس الآباء المؤسسين ونصنع مستقبلاً ريادياً وحضارياً ثروته الشباب المبدع والمبتكر والذي يأتي ضمن استراتيجية وطنية هيّ الأكبر من نوعها استعداداً للسنوات الخمسين المقبلة، محافظين على مكتسبات هذه التجربة الوحدوية الاستثنائية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته جامعة الإمارات «افتراضياً» بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، برعاية وحضور معالي زكي أنور نسيبة، وحضور الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير الجامعة بالإنابة، وأساتذة الجامعة وموظفيها وطلبتها.

«كهرباء دبي»

واحتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين، وبمشاركة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، نظمت الهيئة فعاليات افتراضية مميّزة لموظفيها.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الاحتفال، قال معالي سعيد الطاير: «يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيّبة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين».

«محمد بن راشد للإسكان»

كما احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان باليوم الوطني الـ 49 افتراضياً تحت شعار «روح الاتحاد»، بحضور المدير التنفيذي سامي عبدالله قرقاش، وفريق القيادة بالمؤسسة وجميع الموظفين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وكلمة المدير التنفيذي رفع خلالها أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولشعب هذا الوطن الغالي وجميع المقيمين.

«كهرباء الشارقة»

وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49 افتتحت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مبنى جديداً لإدارة المنطقة الوسطى في منطقة البطائح بمساحة تتجاوز 1400 متر مربع ويضم أقسام وإدارات توصيل الكهرباء والماء وخدمة المشتركين والتفتيش وتمديد الكابلات والحسابات الفنية والقسم التجاري والصيانة والغاز والطوارئ والموارد البشرية والتدريب.

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