«طرق دبي» تعلن مواعيد تقديم خدماتها في العطلة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة اليوم الوطني التاسع والأربعين ويوم الشهيد، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) مغلقة من (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الخميس 3 ديسمبر 2020)، على أن يستأنف الدوام الرسمي السبت 5 ديسمبر 2020. ومراكز إسعاد المتعاملين ستكون مغلقة من (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الخميس 3 ديسمبر 2020)، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 6 ديسمبر 2020 وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة. أما مواقف المركبات العامة في دبي، فستكون مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق من (الثلاثاء 1 ديسمبر إلى الخميس 3 ديسمبر 2020).

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