«سعود بن راشد المعلا الخيرية» تنفذ «حي التسامح 2»

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين،أصدر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، قراراً ببدء المؤسسة في تنفيذ حي سكني «التسامح 2»، والذي يضم 78 مسكناً بمنطقة السلمة في أم القيوين، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، واستكمالاً لمشاريع ومبادرات المؤسسة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من عام 2022.

تصاميم معمارية

وقال راشد حمد الحمر مدير عام المؤسسة، إن المشروع تتجاوز كلفته 50 مليون درهم، ويعد ثاني مشروع سكني تنفذه المؤسسة في أم القيوين، ويقع على مساحة أرض كلية تبلغ 52593 متراً مربعاً بمنطقة السلمة بجانب «حي التسامح 1».

وأوضح أن المشروع يضم نماذج سكنية موحدة من حيث الحجم والطراز المعماري بواقع نموذج فيلا (أرضي+ أول) 315 متراً مربعاً، يتكون من خمس غرف ومطبخ ومجلس ومظلات للسيارات لكل فيلا، بالإضافة إلى تشييد مسجد في الحي على مساحة 425 متراً مربعاً، وعدد من المحلات التجارية على مساحة 510 أمتار مربعة، كما يشمل المشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم الحي السكني.

وأضاف أن التصاميم المعمارية للحي السكني تتميز بفكرة الفناء الداخلي شبه المغلق، والتي كانت تستخدم في المساكن التراثية، ولكن بطابع حديث، مما يضفي لمسة جمالية تمزج بين أصالة التراث والتطور العمراني في تناسق يميز هذا الحي السكني، ويجعله أحد أجمل الأحياء السكنية التي ستنفذ في الإمارة، كما تم تطبيق فكرة الوحدة المعمارية، إضافة إلى تطبيق معايير نظام تقييم المباني الخضراء مع مراعاة طبيعة الأسرة المواطنة لضمان تحقيق السعادة لمستحقي هذه المساكن.

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