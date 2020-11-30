مجانية رسوم المواقف السطحية في أبوظبي
أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل عن مجانية رسوم المواقف السطحية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر إلى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020.
كما أعلن المركز أن عمل مراكز إسعاد المتعاملين عن بُعد سيتوقف خلال الإجازة، على أن يُستأنف يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020.
وفيما يتعلق بخدمات وتوقيت عمل الحافلات العامة والعبارات في إمارة أبوظبي فستكون حسب الجداول الزمنية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير.
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